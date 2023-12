Stadt-SPÖ übt Kritik an ausgedünntem Takt bei Innsbrucker Öffis

Innsbruck – Der Personalmangel bei den Innsbrucker Verkehrsbetrieben (IVB) sorgte zuletzt immer wieder für Fahrtausfälle. Aufgrund der angespannten Lage wechseln die IVB am 10. Dezember nun in einen „Sonderfahrplan“, der Taktausdünnungen vorsieht. Die Stadt-SPÖ übt an den Plänen Kritik. „Mit dem Fahrplanwechsel am 10.12. soll das Angebot auf den meistfrequentierten Linien 2, 5 und R massiv verschlechtert werden", teilten Stadträtin Elisabeth Mayr und Gemeinderat Benjamin Plach per Aussendung am Freitag mit.