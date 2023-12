ÖFB-Frauen unterliegen Frankreich in Nations League mit 0:3

Österreichs Frauen-Fußball-Nationalteam hat sich am Freitagabend in der Nations League trotz eines vor allem in der ersten Hälfte couragierten Auftrittes dem Weltklasseteam von Frankreich am Ende klar geschlagen geben müssen. Die ÖFB-Auswahl unterlag dem Weltranglisten-Fünften in Rennes mit 0:3 (0:1). Im abschließenden Duell am Dienstag (19.15 Uhr) zuhause gegen Norwegen reicht Österreich ein Remis, um den Verbleib in der A-Liga zu fixieren.