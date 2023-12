Ümit Vural als IGGÖ-Präsident wiedergewählt

Ümit Vural ist am Samstag mit überwältigender Mehrheit als Präsident der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGÖ) wiedergewählt worden. Der Rechtsanwalt erhielt 98 Prozent der Stimmen, was laut Aussendung das Vertrauen des Schura-Rates in seine Führungsqualitäten und sein Engagement für die Gemeinschaft widerspiegelt. Bei der Wahl vor fünf Jahren hatte der alte und neue IGGÖ-Präsident 84 Prozent der Stimmen erhalten. Der Schura-Rat ist das IGGÖ-Legislativorgan.