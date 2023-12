Zwei Autos bei Kreuzung am Innsbrucker Fürstenweg kollidiert

Innsbruck – Am Freitag, gegen 19.30 Uhr fuhr eine 37-jährige Österreicherin mit ihrem Pkw im Stadtgebiet Innsbruck am Fürstenweg in Richtung Westen. An der Kreuzung mit der Angergasse wollte die Frau nach links in ebenjene Angergasse einbiegen und übersah eigenen Angaben zufolge dabei den am Fürstenweg entgegenkommenden Wagen eines 48-jährigen Österreichers.