Massive Schneefälle in Tirol: Deutsches Eck weiter gesperrt, Mann von Baum getroffen

Nach den massiven Schneefällen vom Samstag ist die Bahnstrecke über das Deutsche Eck am Sonntag weiterhin gesperrt. Auch mehrere Straßen in Tirol sind derzeit wegen Lawinengefahr oder umgestürzter Bäume nicht befahrbar. Ein 20-Jähriger wurde von einem umstürzenden Baum getroffen. Stromausfälle konnten inzwischen größtenteils behoben werden.

Innsbruck – Die heftigen Schneefälle in Tirol sind Sonntagfrüh zwar abgeklungen, was jedoch bleibt sind zahlreiche Behinderungen im Straßen- und Bahnverkehr. Während der Flugbetrieb am Sonntag wieder planmäßig anlief, bleibt das Deutsche Eck für den Zugverkehr noch bis Montag gesperrt. Zahlreiche Straßen sind auch am Sonntag wegen Lawinengefahr oder umgestürzter Bäume nicht befahrbar. Feuerwehren und Räumungsdienste haben nach wie vor alle Hände voll zu tun.

Zu vielen Einsätzen rückte auch die Stadtfeuerwehr Imst aus. Aufgrund der Schneelast kam es zu mehreren umgestürzten Bäumen im gesamten Stadtgebiet. © Zangerle Fabio

20-Jähriger von Baum getroffen

Auch einen Verletzten gibt es. Wie die Polizei am Sonntag berichtet, wurde Samstagfrüh in Ampass ein 20-Jähriger von einem umstürzenden Baum getroffen. Der Mann spazierte demnach mit seinem Vater auf einem Gemeindeweg, als die beiden ein Knirschen wahrnahmen: Ein Baum drohte, aufgrund der Schneelast auf die Straße zu stürzen. Während der 51-Jährige noch rechtzeitig ausweichen konnte, wurde sein Sohn vom Baum erfasst und unter einer Leitplanke eingeklemmt. Der Verletzte wurde mit der Rettung in die Klinik nach Innsbruck gebracht.

Bahnverkehr: Deutsches Eck weiterhin gesperrt

Besonders im Bahnverkehr sorgen die Schneemassen auch am Sonntag noch für massive Einschränkungen. Am Deutschen Eck sind laut ÖBB zwischen Salzburg und Kufstein bzw. München bis voraussichtlich Montag 14 Uhr keine Fahrten möglich. Züge zwischen Salzburg und Tirol werden teilweise über Zell am See umgeleitet, laut ÖBB muss mit Verspätungen von bis zu 90 Minuten gerechnet werden. Zugverbindungen der Westbahn zwischen Innsbruck und Salzburg (sowie zwischen Salzburg und München) entfallen am Sonntag komplett.

Die Sperre zwischen Innsbruck Hbf und Telfs-Pfaffenhofen konnte hingegen am Samstagabend aufgehoben werden. Auch zwischen Seefeld in Tirol und Scharnitz verkehren die Züge wieder.

Aufgrund der zahlreichen Zugausfälle und -verspätungen füllte sich der Innsbrucker Hauptbahnhof am Samstag mit zahlreichen Wartenden. © Thomas Parth

Einschränkungen auf Tirols Straßen

Auch auf Tirols Straßen kommt es noch zu Behinderungen. Akute Lawinengefahr sowie umgestürzte Bäume sorgen für zahlreiche Straßensperren.

📍 INNSBRUCK-LAND

Die Brennerstraße (B182) zwischen Schönberg und Matrei am Brenner ist auch am Sonntag aufgrund von Lawinengefahr in beiden Richtungen gesperrt.

Die Mittelgebirgsstraße L9 zwischen Hall und Tulfes ist wegen umgestürzter Bäume gesperrt.

Auch die Großvolderbergstraße L371 ist seit Sonntagvormittag gesperrt.

📍 BEZIRK SCHWAZ

Wegen akuter Lawinen- und Baumsturzgefahr ist seit Samstag die Zillertal Straße (B169) zwischen der Gemeinde Mayrhofen und dem Ortsteil Ginzling für den gesamten Verkehr gesperrt. Wie ein Verantwortlicher der Verkehrsinspektion der TT Sonntagfrüh mitteilte, soll die Lage am Sonntag neu beurteilt werden. Eine Umfahrung ist nicht möglich.

Der Achenpass (B181) musste am Grenzübergang wegen umgestürzter Bäume in Deutschland gesperrt werden, ebenso die B307. Hinterriss ist derzeit nur über Deutschland erreichbar.

Die L220 in Pertisau ist wegen umgestürzter Bäume voraussichtlich bis Sonntagmittag zwischen Ortseingang und Kirchstraße in beiden Richtungen gesperrt.

📍 BEZIRK KUFSTEIN

In beide Richtungen gesperrt sind außerdem die L30 und die L37 zwischen Vorderthiersee und Grenzübergang Ursprungpass (Straßensperre ab Grub Richtung Landl).

📍 BEZIRK REUTTE

Im Außerfern ist die L391 zwischen Biberwier und Ehrwald wegen umgestürzter Bäume in beiden Richtungen gesperrt, ebenso wie die Lechtal Straße (L267) zwischen Häselgehr und Gramais.

Auch die L255 zwischen Grenzübergang Ammer Sattel und Kreisverkehr Breitenwang ist aus diesem Grund gesperrt.

Wegen starken Schneefalls ist auch die L21 zwischen Stanzach und Namlos nicht befahrbar.

📍 OSTTIROL

In Osttirol ist die L25 zwischen Erlsbach und dem Grenzübergang Staller Sattel wegen Eisglätte in beiden Richtungen gesperrt.

Auf vielen höher gelegenen Verbindungen herrscht bis auf weiteres Kettenpflicht, etwa auf der Verbindung von Zell nach Gerlos oder auf der von Wörgl in die Wildschönau.

Flughafenbetrieb wieder aufrecht

Am Innsbrucker Flughafen lief der Betrieb am Sonntag hingegen wieder normal. Am Samstag musste der Flugbetrieb großteils eingestellt werden, da es trotz eines großen Räumungseinsatzes nicht gelungen war, die Start- und Landebahn so weit von den Schneemassen zu befreien, dass ein durchgehender Flugbetrieb möglich war. Am Sonntag fiel dann noch die Frühverbindung nach Frankfurt aus. Die restlichen Flüge sollten zunächst planmäßig starten bzw. landen.

Heftiges Schneegestöber am Samstag im Osten von Innsbruck. © Axel Springer

Stromausfälle großteils behoben

Nachdem am Samstag zwischenzeitlich Hunderte Haushalte in mehreren Gemeinden ohne Strom waren, war die Stromversorgung am Sonntag großteils wiederhergestellt. In der Früh wurden von der Tinetz noch für drei Gemeinden Versorgungsunterbrechungen gemeldet. Im Bezirk Landeck war die Gemeinde Spiss bis Sonntagfrüh komplett vom Stromnetz getrennt, zu Mittag war die Stromversorgung im Ort komplett wiederhergestellt. In Breitenbach am Inn waren am Sonntag noch vereinzelt Haushalte ohne Strom. In Umhausen im Ötztal, wo am Samstag eine 110-Kilovoltleitung gerissen war, konnten bis Sonntagvormittag alle Haushalte wieder mit Strom versorgt werden.

Wege auf der Nordkette gesperrt

Wie die Stadt Innsbruck am Samstag berichtet sind aufgrund der erhöhten Lawinengefahr bis auf weiteres folgende Wege entlang der Nordkette gesperrt:

Höttinger Bild

Kollnerweg

Mühlauer Klamm

Zufahrt zur Arzler Alm

