Orte abgeschnitten, Zug- und Stromausfälle: Schnee sorgt für Chaos in Tirol

Gesperrte Straßen und Bahnstrecken sowie abgeschnittene Ortschaften – der starke Schneefall führte heute zu vielen Problemen in Tirol. Die Stromausfälle konnten inzwischen größtenteils behoben werden.

Innsbruck – Der starke Schneefall führt in ganz Tirol am Samstag zu zahlreichen teils massiven Problemen im Verkehr. Besonders der Zugverkehr in und nach Tirol ist derzeit von Einschränkungen betroffen. Mehrere Orte sind derzeit aufgrund der starken Schneefälle auf dem Straßenweg nicht erreichbar. Aufgrund der Schneelast wurden auch immer wieder Bäume geknickt – die Feuerwehren und Räumungsdienste hatten alle Hände voll zu tun.

In mehreren Orten kam es außerdem zu Stromausfällen, zwischenzeitlich waren Hunderte Haushalte betroffen. Mit Stand 18.40 Uhr waren es laut Tinetz noch drei Gemeinden, die mit Stromausfällen zu kämpfen hatten.

Zu vielen Einsätzen rückte auch die Stadtfeuerwehr Imst aus. Aufgrund der starken Schneefälle kam es zu mehreren umgestürzten Bäumen im gesamten Stadtgebiet. © Zangerle Fabio

Derzeitige Störungen im Bahnverkehr

Am Deutschen Eck sind zwischen Salzburg und Kufstein bzw. München bis Montag 14 Uhr keine Fahrten möglich. Züge zwischen Salzburg und Tirol werden teilweise über Zell am See umgeleitet, mit Verspätungen mit bis zu zwei Stunden muss gerechnet werden.

sind zwischen Salzburg und Kufstein bzw. München bis Montag 14 Uhr keine Fahrten möglich. Züge zwischen Salzburg und Tirol werden teilweise über Zell am See umgeleitet, mit Verspätungen mit bis zu zwei Stunden muss gerechnet werden. Wegen starker Schneefälle sind zwischen Seefeld in Tirol Bahnhof und Scharnitz Bahnhof derzeit keine Fahrten möglich. Ein Schienenersatzverkehr zwischen Seefeld und Scharnitz wurde eingerichtet.

und Bahnhof derzeit keine Fahrten möglich. Ein Schienenersatzverkehr zwischen Seefeld und Scharnitz wurde eingerichtet. Am späten Nachmittag waren auch zwischen Innsbruck Hbf und Telfs-Pfaffenhofen keine Fahrten möglich. Inzwischen fahren die Züge wieder.

Aktuelle Infos zu Bahnsperren ÖBB Streckeninfo

ÖBB Fahrplanauskunft

Aufgrund der zahlreichen Zugausfälle und -verspätungen füllt sich der Innsbrucker Hauptbahnhof mit zahlreichen Wartenden. © Thomas Parth

Wie die Stadt Innsbruck berichtet sind aufgrund der erhöhten Lawinengefahr bis auf weiteres folgende Wege entlang der Nordkette gesperrt:

Höttinger Bild

Kollnerweg

Mühlauer Klamm

Zufahrt zur Arzler Alm

Einschränkungen auf Tirol Straßen

Wegen akuter Lawinen- und Baumsturzgefahr wurde die B169 Zillertal Straße zwischen der Gemeinde Mayrhofen und dem Ortsteil Ginzling für den gesamten Verkehr gesperrt, berichtet das Land Tirol. Die Dauer der vorübergehenden Sperre ist derzeit nicht absehbar. Eine Umfahrung ist nicht möglich.

Neben Ginzling sind derzeit weitere Orte auf dem Straßenweg nicht erreichbar.

Gries am Brenner aufgrund der Sperre der B182 Brenner Straße zwischen Stafflach und der Staatsgrenze Brennerpass (Umfahrung über A13 Brennerautobahn möglich)

aufgrund der Sperre der B182 Brenner Straße zwischen Stafflach und der Staatsgrenze Brennerpass (Umfahrung über A13 Brennerautobahn möglich) Unterberg, Großvolderberg und Volderwildbad (Gemeinde Volders) aufgrund der Sperre der Großvolderbergstraße L371 ab der Abzweigung Richtung Unterberg und am Großvolderberg ab Schwaighof

(Gemeinde Volders) aufgrund der Sperre der Großvolderbergstraße L371 ab der Abzweigung Richtung Unterberg und am Großvolderberg ab Schwaighof Die L 267 Gramaiser Straße wurde zwischen der Straßenkreuzung Häselgehr und Gramais gesperrt. Die Gemeinde Gramais ist damit vorübergehend nicht über den Straßenweg erreichbar.

Die Dauer der Sperren kann derzeit nicht abgeschätzt werden.

Heftiges Schneegestöber am Vormittag im Osten von Innsbruck. © Axel Springer

Wie die Asfinag berichtet, wurden am Arlberg und am Brenner mehr als 50 Zentimeter Neuschnee binnen weniger Stunden registriert. Die Winterräum-Staffeln seien an allen vier Autobahnmeistereien im Volleinsatz. Allein am Brenner sind 21 Räumfahrzeuge unterwegs, auch drei Abschlepp-Fahrzeuge sind vor Ort, weil immer wieder Lkw hängenbleiben können. Am Arlberg sind neun Winterdienst-Fahrzeuge unterwegs.

Behinderungen gab und gibt es insbesondere auf der Brennerautobahn durch hängengebliebene Schwerfahrzeuge. Es kommt immer wieder zu einzelnen Behinderungen wie aktuell durch umgestürzte Bäume im Bereich Patsch auf der Brennerautobahn.

TT Digitalabo: 1 Monat um nur € 1,- inkl. TT-ePaper und tt.com plus Zum Angebot Weitere Infos

Auf der A12 Inntalautobahn Richtung Kufstein zwischen dem Rastplatz Kufstein Volders Karlskirche und Raststätte Rastplatz Weer Süd sind derzeit beide Richtungen gesperrt.

Die B198 zwischen Steeg und Warth ist derzeit in beiden Richtungen aufgrund von umgestürzten Bäumen gesperrt .

Auf der B182 zwischen Stafflach und Brenner ist die Straße aufgrund der akuten Lawinengefahr in beiden Richtungen gesperrt.

Die L9 Wattens - Innsbruck ist zwischen der A12, Hall in Tirol und Tulfes in beiden Richtungen aufgrund umgestürzter Bäume gesperrt.

Nach einem Kabelbrand musste auf der A12 Inntalautobahn der Roppener Tunnel gesperrt werden. Dieser ist mittlerweile wieder in beiden Richtungen für den Verkehr offen.

Stromausfälle in mehreren Gemeinden

Auch rund 880 Haushalte in insgesamt drei Tiroler Gemeinden waren am frühen Abend noch ohne Strom. Laut Tinetz riss im Ötztal eine 110-Kilovoltleitung, wodurch die Versorgung in Umhausen teilweise unterbrochen wurde.

Die starken Schneemengen führten am Samstagvormittag auch zu eingeschränktem Flugbetrieb am Innsbrucker Flughafen. So sind bis Mittag drei Flüge verspätet. Zudem sind drei Flugrotationen gestrichen worden, darunter auch der erste Hamburg-Flug dieser Wintersaison. (TT.com)