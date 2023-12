Straßensperren, Zug- und Stromausfälle: Schnee sorgt für Chaos in Tirol

Gesperrte Straßen und Bahnstrecken sowie abgeschnittene Ortschaften – der starke Schneefall führte am Wochenende zu vielen Problemen in Tirol. Die Stromausfälle konnten inzwischen größtenteils behoben werden.

Innsbruck – Der starke Schneefall führte in ganz Tirol am Samstag zu zahlreichen teils massiven Problemen im Verkehr, die teils am Sonntag noch andauerten. Besonders der Zugverkehr in und nach Tirol war von Einschränkungen betroffen. Zudem waren mehrere Orte derzeit auf dem Straßenweg nicht erreichbar. Aufgrund der Schneelast knickten auch immer wieder Bäume um – die Feuerwehren und Räumungsdienste hatten alle Hände voll zu tun.

In mehreren Orten kam es außerdem zu Stromausfällen, zwischenzeitlich waren in Tirol am Samstag Hunderte Haushalte in mehreren Gemeinden betroffen. Sonntagfrüh gab es noch in drei Gemeinden Versorgungsunterbrechungen. Laut Tinetz riss im Ötztal eine 110-Kilovoltleitung, wodurch die Versorgung in Umhausen unterbrochen wurde. Sonntagfrüh waren dort noch 136 Haushalte ohne Strom (Stand: 7 Uhr). Im Bezirk Landeck war am Sonntag die Gemeinde Spiss komplett vom Stromnetz getrennt. Auch in Breitenbach am Inn waren vereinzelt noch Haushalte ohne Strom.

Zu vielen Einsätzen rückte auch die Stadtfeuerwehr Imst aus. Aufgrund der Schneelast kam es zu mehreren umgestürzten Bäumen im gesamten Stadtgebiet. © Zangerle Fabio

Störungen im Bahnverkehr

Am Deutschen Eck sind zwischen Salzburg und Kufstein bzw. München bis voraussichtlich Montag 14 Uhr keine Fahrten möglich. Züge zwischen Salzburg und Tirol werden teilweise über Zell am See umgeleitet, laut ÖBB muss mit Verspätungen von bis zu 90 Minuten gerechnet werden.

Am Abend wurde die Sperre zwischen Innsbruck Hbf und Telfs-Pfaffenhofen aufgehoben. Auch zwischen Seefeld in Tirol und Scharnitz verkehren die Züge wieder.

Aufgrund der zahlreichen Zugausfälle und -verspätungen füllte sich der Innsbrucker Hauptbahnhof mit zahlreichen Wartenden. © Thomas Parth

Wie die Stadt Innsbruck berichtet sind aufgrund der erhöhten Lawinengefahr bis auf weiteres folgende Wege entlang der Nordkette gesperrt:

Höttinger Bild

Kollnerweg

Mühlauer Klamm

Zufahrt zur Arzler Alm

Einschränkungen auf Tirols Straßen

Auch auf Tirols Straßen kam es teils zu massiven Behinderungen. Auch am Sonntag waren noch mehrere Straßen gesperrt. Wegen akuter Lawinen- und Baumsturzgefahr wurde am Samstag etwa die B169 Zillertal Straße zwischen der Gemeinde Mayrhofen und dem Ortsteil Ginzling für den gesamten Verkehr gesperrt. Wie ein Verantwortlicher der Verkehrsinspektion der TT Sonntagfrüh mitteilte, soll die Lage in den Morgenstunden neu beurteilt werden. Eine Umfahrung ist nicht möglich.

Die B182 zwischen Schönberg und Matrei am Brenner war auch am Sonntag aufgrund von Lawinengefahr in beiden Richtungen noch gesperrt.

Der Achenpass (B181) musste am Grenzübergang wegen umgestürzter Bäume in Deutschland gesperrt werden, ebenso die der B307. Hinterriss ist derzeit nur über Deutschland erreichbar.

Zudem waren Sonntagfrüh noch mehrere Landes- und Gemeindestraßen gesperrt. Darunter etwa die L9 zwischen Hall in Tirol und Tulfes aufgrund umgestürzter Bäume.

Die L13 zwischen St. Sigmund und Kühtai ist aufgrund von Lawinengefahr in beiden Richtungen gesperrt. Wegen starken Schneefalls ist auch die L21 zwischen Stanzach und Namlos nicht befahrbar.

Die L220 in Pertisau ist wegen umgestürzter Bäume voraussichtlich bis Sonntagmittag zwischen Ortseingang und Kirchstraße in beiden Richtungen gesperrt.

Gesperrt sind laut Verkehrsinspektion außerdem die L30 (Hinterthierseestraße) zwischen Grub und Landl und die L37 zwischen Landl und Vorderthiersee.

Im Außerfern ist die L391 zwischen Biberwier und Ehrwald wegen umgestürzter Bäume in beiden Richtungen gesperrt.

In Osttirol ist die L25 zwischen Erlsbach und dem Grenzübergang Staller Sattel wegen Eisglätte in beiden Richtungen gesperrt, Eisglätte

Heftiges Schneegestöber am Vormittag im Osten von Innsbruck. © Axel Springer

Die starken Schneemengen führten am Samstagvormittag auch zu eingeschränktem Flugbetrieb am Innsbrucker Flughafen. Mehrere Flügen waren verspätet. (TT.com)