Hammerlos für ÖFB: Österreich bei EM gegen Frankreich und die Niederlande

Hamburg – In der Elbphilharmonie in Hamburg wurden am Samstag die Gruppen für die Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland ausgelost. Österreichs Nationalteam, das zum dritten Mal in Serie bei einer EURO vorspielt, bekam dabei in Gruppe D Frankreich, die Niederlande und einen Play-off-Sieger aus dem Quartett Polen, Wales, Finnland und Estland zugelost – eine wahre Hammergruppe.