Die TI zeigte wenig Mitleid, Hypo souverän

Am Sonntag (Cup; 16 Uhr) kommt Linz in die USI-Halle und da dürfte mehr Arbeit auf die Innsbruckerinnen warten. Im fünften Aufeinandertreffen in dieser Saison will die TI auf 3:2 im „Head-to-head“ stellen. Falkner: „Heute war die Pflicht, morgen soll die Kür folgen. Da erwartet uns ein anderes Kaliber.“