Drei Tote bei Explosion während Gottesdienst auf Philippinen

Drei Menschen sind laut Medienberichten am Sonntag bei einer Explosion während eines katholischen Gottesdienstes im Süden der Philippinen ums Leben gekommen. Die Messe fand in der Früh in der Sporthalle der Universität in Marawi in der Provinz Lanao del Sur auf der Insel Mindanao statt, neun weitere Personen wurden verletzt. Marawi war im Jahr 2017 fünf Monate lang von Unterstützern der islamistischen Terrororganisation Islamischer Staat belagert worden.