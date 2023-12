Lacken im Seewinkel großteils gefüllt

Viel eher braucht es eine Sanierung des Grundwasserregimes. Im Rahmen eines Projekts unter anderem mit dem Hauptreferat Wasserwirtschaft wird daher etwa an Rückstaumaßnahmen gearbeitet. "Die Entwässerung hatte früher einen Sinn, schießt heute aber über das Ziel hinaus. Wir müssen weg davon, Wasser abzuleiten", stellte Grabenhofer fest, betonte aber auch, dass es gleichzeitig gilt, überflutete Keller in der Region zu vermeiden. Ein Nachdenkprozess sei auch in der Landwirtschaft gestartet, verwies er auf alternative Kulturen bzw. Bewirtschaftung.

Aktuell sei die Situation der Lacken "entspannter", meinte der Forschungskoordinator. Nun sei abzuwarten, welche Niederschlagsmengen der Winter in der Region bringt und ob sie den kapillaren Salztransport besser ermöglichen, als dies in den vergangenen Jahren der Fall war. "Ich bin vorsichtig positiv."

Die Entwässerungsgräben ganz verschwinden zu lassen, sei nicht das Ziel, verwies auch Christian Sailer, Leiter des Hauptreferats Wasserwirtschaft im Amt der burgenländischen Landesregierung, auf den eventuell notwendigen Hochwasserschutz. Da die geplante Wasserzuleitung in die Region Neusiedler See noch ausständig sei, versuche man Niederschläge in der Region zurückzuhalten. Im Rahmen der Rückstaumaßnahmen wird daher aktuell an der Umsetzung von rund 25 bewilligten Wehranlagen in den Gemeinden gearbeitet. "Das wird recht positiv aufgenommen", stellte Sailer fest.