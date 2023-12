Gabentisch für Gefangene: Schwazer Pfarrer hat ein Herz für Häftlinge

Ein Christ vergisst an Weihnachten auch die Sünder nicht. So wie der Schwazer Pfarrer Rudolf Theurl, der Geschenkpakete für Häftlinge sammelt.

Schwaz – „Warum soll ich jemandem, der straffällig geworden ist, etwas schenken?“ Diese Frage bekommt der Schwazer Pfarrer Rudolf Theurl oft zu hören, wenn er jährlich seine Weihnachtspaketaktion für Gefangene startet. „Ich antworte: „Woher habe ich das Recht, eine gute Mutter und einen verlässlichen Vater gehabt zu haben und dieser junge Bursche im Gefängnis hat eine süchtige Mutter und seinen Vater nie gesehen?“ Zudem könne man nie wissen, wohin sich die eigenen Kinder oder die Enkelkinder entwickeln.

Auch jene aus behüteten Elternhäusern rutschen mitunter in die Drogenszene oder den Alkoholismus ab, weiß der umtriebige, 87-jährige Seelsorger. „Die Gründe, warum jemand ins Gefängnis muss, sind vielfältig. Meist weiß man nicht, welche Umstände dazu geführt haben, welches Schicksal dieser Mensch birgt“, sagt der Seelsorger.

Vor 13 Jahren hatte alles damit angefangen, dass eine Mutter ihn fragte, ob er ihren Sohn im Gefängnis besuchen würde.

Seither stattet er einmal monatlich den Inhaftierten in Innsbruck einen Besuch ab. Wie es dazu kommt, dass ein junger Mensch kriminell wird, wie das Leben im Gefängnis ist, all das erzählt er den Jugendlichen in Schwazer Schulen und bringt sie meist erfolgreich dazu, bei der Weihnachtspackerl-Aktion mitzuhelfen. In Schuhkartons kommen originalverpackte Süßigkeiten, Toilettenartikel und Tabakwaren, die mit Spendengeldern gekauft wurden.

Das ganze Jahr sammelt Hedi Obermair von der Pfarre St. Barbara dafür Schuhschachteln und dekoriert sie weihnachtlich. In den Boden des Kartons wird das Bild von Weihnachten geklebt und in den Deckel das Weihnachtsevangelium. So hat jeder Gefangene auch eine Weihnachtskrippe.

In den Karton kommen ausschließlich originalverpackte Süßigkeiten, Toilettenartikel und Wuzeltabak. Seit Jahren beteiligen sich viele private Personen und Vereine, Mitglieder in der Pfarre, Firmlinge, BRG/BORG Schwaz, Paulinum, HAK/HASCH, Mittelschulen, die Moschee, die Kroatische und Serbische Gemeinde, Firmen, Vereine usw. an der Aktion.

Mitmachen geht ganz einfach: Man holt sich einen Karton von der Pfarre St. Barbara und füllt ihn. Oder man bringt die genannten drei Materialien vorbei. Die Pfarre kontrolliert jeden befüllten Karton. „Das verlangt die Polizei“, sagt Theurl. „Man kann auch ein Paket finanzieren. Ein normal gefülltes Paket kostet ca. 50 Euro, ein gut gefülltes ca. 60 Euro“, erklärt Pfarrer Theurl. Die Kontoverbindung lautet: Pfarre St. Barbara, Sparkasse Schwaz, IBAN: AT63 2051 0008 0030 3877

TT Digitalabo: 1 Monat um nur € 1,- inkl. TT-ePaper und tt.com plus Zum Angebot Weitere Infos