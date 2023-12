Barrierefreiheit per App aus Österreich: Firma Lingvano ausgezeichnet

Lingvano macht Gebärdensprache online erlernbar. Das Unternehmen bekommt dafür den internationalen „Zero Project“-Preis.

Wien – Eine Fremdsprache zu lernen, ist immer eine Bereicherung, sei es „nur“ für den Urlaub oder um damit im Beruf weiterzukommen. Das österreichische Unternehmen Lingvano verfolgt aber noch einen weiteren, inklusiven Ansatz: „Unsere Mission ist es, Barrieren einzureißen und Brücken zu bauen zwischen der hörenden und der gehörlosen Welt“, erklärt die gebürtige Vorarlbergerin Johanna Steiner, Produktentwicklerin bei Lingvano und selbst seit vielen Jahren sattelfest in österreichischer Gebärdensprache.

Lingvano wird oft mit der populären Sprachlern-App Duolingo verglichen und funktioniert nach einem ähnlichen Prinzip. Der niederschwellige Zugang via App am Smartphone, Tablet oder Computer ermöglicht den Einstieg ins Lernen jederzeit und an jedem Ort. „Und es ist tatsächlich so: Auch wenn man nur zehn Minuten täglich investiert, macht man schnell tolle Fortschritte“, erklärt Steiner. Eine Woche lang können Interessierte Lingvano gratis ausprobieren, das Jahresabo ist für 120 Euro zu haben.

Mittlerweile hat Lingvano 1,5 Millionen User, weil das österreichische Unternehmen (gegründet 2018) den US-amerikanischen Raum dieses Jahr sozusagen im Sturm erobert hat. Bei einer Fachkonferenz in Washington vor einigen Wochen konnte sich Steiner persönlich vom positiven Feedback US-amerikanischer Benutzer überzeugen. „Alle unsere Lehrkräfte sind gehörlos, das macht uns besonders glaubwürdig. Es gab bis dato einfach noch nichts Vergleichbares in dieser hohen Qualität am Markt. Die App arbeitet mit Gamification-Tools, es soll also spielerisch ablaufen und Spaß machen. Mit der Spiegelfunktion kann man überprüfen, wie gut man Gebärden zeigt“, sagt Steiner. Derzeit kann man mit Lingvano neben der österreichischen und der US-amerikanischen noch die UK-Gebärdensprache lernen.

Wir wollen Brücken bauen zwischen hörender und gehörloser Welt. Johanna Steiner (Lingvano)

Zwischen 8000 und 10.000 Menschen sind alleine in Österreich gehörlos. Trotz aller vorhandenen und gewachsenen Bemühungen hierzulande kann von vollständiger Barrierefreiheit noch keine Rede sein. Die Unterrepräsentation von Gebärdensprache in der Gesellschaft wirkt sich direkt auf das persönliche, schulische und berufliche Leben von Gehörlosen aus. Sie sind mit einer hörenden Welt konfrontiert, die wenig über ihre Bedürfnisse Bescheid weiß. Bei Lingvano ist man davon überzeugt: Wenn mehr Menschen wüssten, wie man gebärdet, würde sich die Situation dramatisch verbessern.

Diesem unternehmerischen Bemühen um Inklusion trägt nun der „Zero Project“-Award Rechnung – die Bezeichnung steht für null Barrieren/Barrierefreiheit. Am heutigen 3. Dezember, dem internationalen Tag für Menschen mit Behinderungen, verleiht die gemeinnützige Essl Privatstiftung diese Auszeichnung an vier Projekte. Eines davon ist Lingvano. Insgesamt waren 77 Projekte aus 43 Ländern für den Preis nominiert. Mit Hilfe eines Expertennetzwerks wurden die Projekte nach den Kriterien Innovation, Wirkung und Skalierbarkeit bewertet. Wie „Zero Project“-Sprecherin Judith Hermetter der TT sagte, wurde Lingvano auch deshalb ausgewählt, da die App von Menschen mit und ohne Behinderung entwickelt und betrieben wird. Die Preisverleihung erfolgt gute zwei Monate vor der internationalen Inklusions-Konferenz #ZeroCon24 in der UNO-City in Wien.