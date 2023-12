Stark betrunken am Steuer: Drei Alkunfälle auf Tirols Straßen, drei Verletzte

In Brandenberg, Zirl und Haiming verunfallten am Samstag bzw. Sonntag drei Personen, die sich betrunken ans Steuer gesetzt hatten – eine von ihnen ohne Führerschein.

Brandenberg, Zirl, Haiming – Betrunken hinterm Steuer – und das bei tiefwinterlichen Fahrbahnverhältnissen: Die Tiroler Polizei berichtet am Sonntag von gleich drei Unfällen unter Alkoholeinfluss seit Samstagnachmittag. Zunächst kam am Samstag in Brandenberg ein 31-Jähriger mit seinem Auto von der L4 ab und krachte gegen die Betonsäule eines Einfamilienhauses. Der Mann und ein 32-jähriger Beifahrer wurden unbestimmten Grades verletzt. Die Polizei stellte beim Lenker eine starke Alkoholisierung fest. Der Führerschein konnte ihm jedoch nicht abgenommen werden – er hatte keinen.