„Lichtblicke“ auf tt.com: Marianne Hengl im Gespräch mit einem jungen Fußballtalent

Innsbruck – Fußballprofi oder Friseur: So ganz ist sich Clemens Bayer noch nicht sicher, was er einmal werden will. Der Zwölfjährige kickt jedenfalls leidenschaftlich gern und kann genauso gut mit dem Ball umgehen wie seine Mannschaftskameraden. Was ihn unterscheidet: Der Vorarlberger hat ein verkürztes Bein.