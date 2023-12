Mehr Mieter als Eigentümer: Österreich bei Eigenheimquote an vorletzter Stelle

Die Eigentümerquote ist im Vergleich zum vorigen Jahr in Österreich gesunken – nicht zuletzt wegen der strengen Kreditvergaberichtlinien. Große Unterschiede in puncto Eigenheim gibt es nicht nur in der EU, sondern auch zwischen den Bundesländern.

Innsbruck, Wien, Luxemburg, Berlin – In Österreich ist die Quote an Eigenheim-Eigentümern zuletzt gesunken. Der Wert ging laut Eurostat voriges Jahr von 54 auf 51 Prozent zurück. Schuld daran sind nicht zuletzt die Teuerung und die strengen Kreditvergaberichtlinien. Wer einen Immobilienkredit aufnehmen will, braucht seit Sommer letzten Jahres mindestens 20 Prozent an Eigenmitteln und muss diesen mit maximal 40 Prozent des Haushaltsnettoeinkommens binnen 35 Jahren zurückzahlen können.