Zwei Lawinenunfälle am 1. Adventsonntag in Tirol: Teilverschüttete Skifahrer geborgen

Jochberg, Hochfügen – Als ein 57-jähriger Österreicher am Sonntag gegen 11 Uhr mit seinen Schiern in den steilen, bereits teilweise verspurten Osthang des Steinbergkogels einfuhr, kam es zu einem Lawinenabgang. Der Schifahrer wurde teilverschüttet, konnte sich jedoch selbst aus den Schneemassen befreien. Dabei verletzte sich der Österreicher an der Hand und wurde mit dem Notarzthubschrauber in das Bezirkskrankenhaus Kufstein geflogen. Zur Unfallzeit befand sich keine weitere Person im Unglückshang.