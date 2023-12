22-Jähriger versuchte, brennenden Pkw auf Tannheimer Straße selbst zu löschen

Tannheim – Am 03.12.2023, gegen 11:30 Uhr, fuhr ein 22-Jähriger mit seinem Auto auf der Tannheimer Straße, als er plötzlich einen Brandgeruch wahrnahm. Der Lenker, ein ungarischer Staatsbürger, stellte sein Fahrzeug ab und bekämpfte bis zum Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr Tannheim den Brand im Kofferraum mit einem Handfeuerlöscher. Die fünfzehn Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr konnten den Brand rasch löschen. Am Personenkraftwagen entstand ein Totalschaden, verletzt wurde niemand. Brandursache war ein technischer Defekt an der Batterie. (TT.com)