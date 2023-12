TI-Volley steht nach einem Volleyball-Krimi im Cup-Finale

Innsbruck – Es ist schon jetzt ganz klar die unendliche Geschichte der Volleyball-Saison 2023/24: Im Halbfinale des österreichischen Volleyball-Cups traf die TI-Schuh-Staudinger-Volley zum fünften Mal (!) in dieser Saison auf die Steelvolleys Linz. Und zum dritten Mal in dieser Spielzeit hatten die Innsbruckerinnen das bessere Ende für sich. In einem Match, das schnell zum Thriller mutierte, siegten die Tirolerinnen mit 3:2 (-24, 20, 22, -18, 9) und stehen im Pokalfinale. Dort geht es gegen Graz oder Klagenfurt.