Nach Aufholjagd eroberte Kitzbühel einen Punkt im Derby gegen Zell am See

Kitzbühel – „Die Mannschaft hat Charakter gezeigt.“ Trotz der 3:4-(0:2, 1:1, 1:0/0:0, 0:1)-Niederlage am Samstagabend in Zell am See nach Penaltyschießen kehrten die Cracks des EC Kitzbühel und Headcoach Marco Pewal durchaus zufrieden in die Gamsstadt zurück.