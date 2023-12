Michelle hat einen jungen Mann – Ja und?

Schlagersängerin Michelle ist 51, ihr Freund ist 26. Altersunterschied: 25 Jahre. Und jetzt? Was der Öffentlichkeit eigentlich völlig egal sein kann, wird zum riesigen Thema. Vor allem in sozialen Medien schlägt dem Paar enormer Hass entgegen. Sogar von Drohungen ist die Rede. Fremde mischen sich ein und werden ausfallend: Wie kann sie nur? Der könnte ja ihr Sohn sein. Das ist falsch. Das ist ja unnormal. Aber was ist richtig? Was ist normal? Dass der Mann automatisch älter ist, nur weil die Gesellschaft es so erwartet? Wer gibt diese Regeln vor?