Nach starken Schneefällen: Deutsches Eck ab sofort wieder für Zugverkehr frei

Das Deutsche Eck ist früher als geplant für Züge wieder befahrbar. Zuvor hieß es, dass der Zugverkehr erst ab Dienstag wieder über das Deutsche Eck geführt werden kann. In Tirol sind weiterhin mehrere Straßen gesperrt.

Innsbruck – Bahnreisende auf der Weststrecke und in Richtung Deutschland können aufatmen: Laut jüngstem ÖBB-Update wurde das Deutsche Eck doch wie geplant am Montagnachmittag geöffnet. Vorher hieß es, dass eine Öffnung erst Dienstags möglich ist.

Die Aufräumarbeiten auf der Strecke Richtung München dauern noch an. Laut aktueller Prognose kann die Strecke ab Mittwoch, 5 Uhr wieder für den Zugverkehr freigegeben werden. Die ÖBB bitten Reisende, nicht notwendige Fahrten auf der Strecke Salzburg/Innsbruck nach und über München zu verschieben oder auf alternative Reisemöglichkeiten umzusteigen.

Einzelne Nachtzüge fallen auch heute Nacht aus bzw. werden umgeleitet. Einige Regionalstrecken in Tirol, Salzburg und Oberösterreich bleiben derzeit noch gesperrt. Auch der Güterverkehr wurde auf den betroffenen Strecken bis auf weiteres eingestellt, hieß es von den ÖBB.

Der Innsbrucker Flughafen ist seit Sonntag wieder in Betrieb, am Samstag musste der Flugverkehr aufgrund des Wintereinbruchs vorübergehend gesperrt werden. Auch am Münchner Flughafen starten und landen wieder die Maschinen.