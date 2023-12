Nach starken Schneefällen: Weiter Straßensperren in Tirol, Deutsches Eck öffnet wieder

Nach den starken Schneefällen der vergangenen Tage sind weiterhin mehrere Orte abgeschnitten.

Innsbruck – Bahnreisende können am Montag wieder aufatmen: Laut ÖBB-Sprecher Christoph Gasser-Mair steht die nach dem schweren Wintereinbruch in Bayern gesperrte Zug-Verbindung über das Deutsche Eck voraussichtlich ab 14 Uhr wieder zur Verfügung. Bis dahin müssen Passagiere auf dem Weg nach Salzburg oder Wien allerdings einen zweistündigen Umweg über Zell am See in Kauf nehmen.

Der Innsbrucker Flughafen ist hingegen seit Sonntag wieder in Betrieb, am Samstag musste der Flugverkehr aufgrund des Wintereinbruchs vorübergehend gesperrt werden. Auch am Münchner Flughafen starten und landen wieder die Maschinen.

Neuschnee und Sonnenschein lockten am Sonntag zahlreiche Wintersportler auf die Berge. Dabei wurden zwei Skifahrer von Lawinen erfasst und teils verschüttet. In Jochberg war es ein 75-jähriger Einheimischer, der sich selbst aus den Schneemassen befreien konnte, aber eine Handverletzung erlitt. In Hochfügen wurde ein unbekannter Variantenfahrer von einer Lawine 30 Meter mitgerissen und bis zur Brust verschüttet. Zeugen befreiten den offenbar unverletzten Mann.

Die Loipe in Gnadenwald zog am Sonntag zahlreiche Langläufer an. © Axel Springer

20-Jähriger von Baum getroffen

In Ampass wurde ein 20-Jähriger bei einem Spaziergang verletzt. Der Mann war mit seinem Vater unterwegs, als plötzlich ein Baum unter der Schneelast umstürzte. Der 51-Jährige konnte ausweichen, sein Sohn wurde vom Baum erfasst und unter einer Leitplanke eingeklemmt. Sanitäter brachten den Verletzten in die Innsbrucker Klinik.

Einschränkungen auf Tirols Straßen

Nach den starken Schneefällen sind auch weiterhin Tiroler Gemeinden und Weiler nicht oder nur erschwert erreichbar. Die Brenner-Bundesstraße sowie die Gramaiser Straße konnte Sonntagabend hingegen wieder für den Verkehr freigegeben werden. Die Gemeinde Gramais ist somit wieder über den Straßenweg erreichbar. Die aktuellen Sperren im Überblick:

📍 BEZIRK REUTTE

Die Bschlaber Landesstraße (L266) musste am Sonntag wegen der Gefahr durch umstürzende Bäume in beide Richtungen gesperrt werden. Dementsprechend sind die Gemeinde Pfafflar sowie die Weiler Bschlabs und Boden vorübergehend auf dem Straßenweg nicht erreichbar. Auch auf die L255 ist zwischen Grenzübergang Ammer Sattel und Kreisverkehr Breitenwang aus diesem Grund gesperrt. Ebenso ist die L21 zwischen Stanzach und Namlos nicht befahrbar.

📍 INNSBRUCK-LAND

Die Mittelgebirgsstraße (L9) zwischen Hall und Tulfes ist wegen umgestürzter Bäume weiterhin in beide Richtungen gesperrt.

Auch die Großvolderbergstraße (L371) ist seit Sonntagvormittag gesperrt. Unterberg, Großvolderberg und Volderwildbad sind auf dem Straßenweg nicht erreichbar.

📍 BEZIRK KUFSTEIN

In beide Richtungen gesperrt sind außerdem die Hinterthierseestraße (L30) und die Thierseestraße (L37) zwischen Vorderthiersee und Grenzübergang Ursprungpass (Straßensperre ab Grub Richtung Landl). (TT)