Züge fahren nach Schneechaos wieder über Deutsches Eck, noch einige Straßensperren in Tirol

Das Deutsche Eck ist nach den starken Schneefällen am Wochenende früher als geplant wieder für Züge befahrbar. In Tirol sind weiterhin einzelne Straßen gesperrt.

Innsbruck – Bahnreisende auf der Weststrecke und in Richtung Deutschland können aufatmen: Laut jüngstem ÖBB-Update wurde das Deutsche Eck doch bereits am Montagnachmittag geöffnet. Vorher hieß es, dass eine Öffnung erst Dienstags möglich sei.

Zwischen Seefeld in Tirol und Leutasch ist die L14 im Bereich der Kreuzung Kirchplatzl in beiden Richtungen gesperrt aufgrund der Gefahr von Schnee- und Eisbruch.

Zu groß ist die Schnee- und Eisbruchgefahr auch noch am Achenpass . Dort ist die B181 in beide Fahrtrichtungen gesperrt .

Neuschnee und Sonnenschein hatten am Wochenende zahlreiche Wintersportler auf die Berge gelockt. Dabei wurden am Sonntag zwei Skifahrer von Lawinen erfasst und teils verschüttet. In Jochberg war es ein 75-jähriger Einheimischer, der sich selbst aus den Schneemassen befreien konnte, aber eine Handverletzung erlitt. In Hochfügen wurde ein unbekannter Variantenfahrer von einer Lawine 30 Meter mitgerissen und bis zur Brust verschüttet. Zeugen befreiten den offenbar unverletzten Mann.