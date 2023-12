Kamin defekt: Feuer in Einfamilienhaus in Kundl

Kundl – Die Freiwillige Feuerwehr Kundl wurde am Sonntagabend zu einem Einsatz in einem Einfamilienhaus gerufen: In einem Einfamilienhaus in Kundl ist am Sonntagabend ein Feuer ausgebrochen. In der Zwischendecke nahe eines Kaminofens war ein Schwelbrand ausgebrochen, woraufhin die 58-jährige Hausbesitzerin die Feuerwehr verständigte. Da die Frau sehr schnell reagiert hatte, konnte laut Polizei ein größerer Schaden verhindert werden. Verletzt wurde niemand. Brandursache dürfte ein Defekt am Kamin gewesen sein. (TT.com)