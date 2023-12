„Talentebox“ in Mieders: Viele Hände für kleine Dienste

Auf der Suche nach Freiwilligen für die vielen Aufgaben in der Pfarre geht man in Mieders neue Wege: „Talentebox“ heißt das Zauberwort.

Mieders – Es ist eine Situation, die vielen Pfarren in Tirol bekannt vorkommen dürfte: In Mieders im Stubaital stehen Pfarrgemeinderat und Pfarrkurator vor einer Fülle von Aufgaben, die sie alleine nicht bewältigen können. Im Stubai kommt noch hinzu, dass das Tal nach dem tragischen Tod des beliebten Seelsorgers Augustin Kouanvih im Vorjahr nach wie vor auf einen neuen Pfarrer wartet.

„Aber ständig nur zu jammern, nützt nichts“, meint André Nardin, Pfarrkurator in Mieders und Neustift. Vielmehr gelte es, neue Wege zu beschreiten. Daher stellte Nardin dem Miederer Pfarrgemeinderat eine Idee vor, die er vor rund zwei Jahren, damals unter Corona-Bedingungen, bereits in Hall entwickelt hatte – und die in Mieders gleich auf Begeisterung stieß: Das Projekt nennt sich „Talentebox“ und folgt der Devise „Viele Hände für kleine Dienste“.

„Jeder von uns hat Talente, die er oder sie einsetzen kann“, betont Nardin. „Die Menschen sagen oft: ‚Wir würden gerne wo mithelfen, aber werden nicht gefragt.‘ Zugleich denken wir in der Pfarre oft nur an die gleichen Leute, haben andere gar nicht am Schirm.“ Genau hier setzt die Talentebox an: Auf einem Flyer, der vergangene Woche mit dem Pfarrbrief an jeden Haushalt im Dorf ging, ist eine ganze Reihe von Aufgaben aufgelistet, für die es Freiwillige benötigt: von der Tätigkeit als Lektor oder Kommunionhelfer im Gottesdienst bis zur Begleitung von Firmtreffen, vom Flicken der Erstkommunionkleider bis zum Adventkranzbinden, von Besuchen bei Senioren über die Mithilfe in der Vinzenzgemeinschaft bis zur Kirchenreinigung. „Oder sei es nur, dass man mal einen Kuchen für das Pfarrcafé bäckt“, meint Nardin.

Auf dem Flyer kann man Dienste ankreuzen, an denen man sich gern beteiligen möchte, und den Zettel dann in eine der Talenteboxen einwerfen, die noch bis Weihnachten in der Miederer Pfarrkirche sowie an vielen anderen Standorten (Gemeinde, Kindergarten, Apotheke, Spar-Markt, Bank, „Guschto“) zu finden sind. Das Ganze ist aber auch ganz einfach online möglich (www.sr-stubai.at/mieders/talentebox). Nardin und der Pfarrgemeinderat hoffen auf einige Resonanz. Im Jänner wird das Ganze ausgewertet, danach will man die hoffentlich vielen neuen Freiwilligen kontaktieren. (md)