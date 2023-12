Auf Bitcoin-Seite geraten: Tirolerin überwies zehntausende Euro an Online-Betrüger

Innsbruck – Über einen angeblichen Barbara Karlich-Artikel auf Facebook wurde eine 51-jährige Frau aus dem Bezirk Landeck auf eine externe Webseite geleitet. Auf der Seite ging es ausschließlich um den Kauf von Bitcoins, hieß es in der Polizeiaussendung.

Dem Opfer wurde ein hoher Gewinn in Aussicht gestellt. Die Tirolerin gab ihre Telefonnummer an und wurde in weiterer Folge von einer gewissen „Melanie Hegemann“ über WhatsApp kontaktiert. Der Aufforderung, mehrere Bitcoins zu kaufen, kam die Frau nach. Im Zeitraum vom 20.10.2023 bis zum 04.12.2023 überwies sie einen hohen fünfstelligen Betrag auf vier verschiedene Konten. (TT.com)