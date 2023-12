Feuer in Wohnhaus in Wörgl: Elektroleitung setzte Kellerabteil in Brand

Wörgl – Am Montagabend gegen 20 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Brand in einem Wörgler Wohnhaus alarmiert. Der Hausbesitzer hatte Feuer in einem Kellerabteil bemerkt. Die FFW Wörgl rückte mit 50 Einsatzkräften an. Der Brand konnte rasch gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Die entstandene Schaden ist derzeit noch nicht bekannt.