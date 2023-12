Krampusse, Perchten und der Nikolaus: Das sind die besten Leserfotos

Rund um den 6. Dezember finden in Tirol zahlreiche Nikolaus-Umzüge statt. Der Nikolaus und die Tuifl haben diese Woche allerhand zu tun. Wir suchen die besten Bilder von Krampussen, Perchten, Tuifln oder dem Nikolaus. Einfach in der Galerie selbst hochladen.

Innsbruck – Ziemlich viel zu tun gibt es am Dienstag und Mittwoch für den Nikolaus und seine Begleiter. In Innsbruck beginnt der Nikolaus-Einzug am Dienstag um 17 Uhr vor der Pfarrkirche St. Nikolaus. Von dort führt der Weg über den Brennerplatz und die Innbrücke in die Altstadt. Vorbei am Christkindlmarkt geht es zum Dom. Dort wird Bischof Hermann Glettler den Nikolaus willkommen heißen.

Auch in vielen anderen Orten Tirols zieht der Nikolaus traditionellerweise am Dienstag ein und sorgt dabei für strahlende Kinderaugen. So auch in Ehrwald: Dort geht es für den Nikolaus samt Engeln und Moos-Tuifl am Dienstag um 17 Uhr vom Bahnhof zum Musikpavillon. In Lechaschau zieht der Nikolaus um 17.15 Uhr mit seinen biblischen Begleitern und vielen geschmückten Wägen von der Lechtaler Straße über die Dorfstraße zum Gemeindeamt.

Der Haller Altstadt und dem Adventmarkt wird der Nikolaus dann am Mittwoch einen Besuch abstatten. Begleitet von Engeln und Hirten beginnt er seinen Weg durch die Stadt um 17.30 Uhr bei der Volksschule am Stiftsplatz. Auch am Mittwoch, allerdings bereits um 17 Uhr, zieht der Nikolaus durch die Kufsteiner Innenstadt in den Stadtpark.

Ein besonderes Spektakel wartet auf Mutige am Dienstag Abend am Kirchplatz in Fulpmes. Zunächst zieht der heilige Nikolaus mit einer Schar von rund 100 Tuifln auf dem Kirchplatz ein. Nachdem die braven Kinder beschenkt wurden und der Nikolaus mit seiner Gefolgschaft weitergezogen ist, verdunkelt sich das Dorfzentrum.

Aus allen Ecken stürmen dann die losgelassenen Krampusse hervor – Absperrung gibt es keine. Wer nicht auf Körperkontakt mit den zotteligen Wilden aus ist, sollte sich lieber nicht in die erste Reihe stellen.

