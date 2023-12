Tragisches Ende beim Stand-up-Paddling: Urlauberin von Hai auf Bahamas getötet

Nassau – Eine US-Amerikanerin ist im Urlaub auf den Bahamas von einem Hai getötet worden. Die Frau aus Boston (Massachusetts) sei am Montag beim Stand-up-Paddling in der Nähe ihres Hotels im Westen der Insel New Providence von einem Hai angegriffen worden, sagte die Polizei auf der bevölkerungsreichsten Insel des Karibik-Staats örtlichen Medien.