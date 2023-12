26-Jähriger verlor auf Alpacher Höhenstraße Kontrolle über sein Fahrzeug

Reith – Glimpflich endete ein Unfall am Montagnachmittag auf der Alpbacher Höhenstraße. Um etwa 16 Uhr fuhren ein 26-jähriger Deutscher und sein Beifahrer mit dem Auto auf der Alpbacher Höhenstraße im Gemeindegebiet von Reith im Alpbachtal. In einer Linkskurve streifte der Mann eine am rechten Rand befindliche Böschungsmauer. Der Fahrer verlor dabei die Kontrolle über seinen Wagen und geriet über den linken Fahrbahnrand hinaus. Dabei rutschte der Pkw etwa drei Meter über die stark abschüssige Böschung hinunter und landete in weiterer Folge vor einem Baum. Beim Unfall wurden weder Lenker noch Beifahrer verletzt.