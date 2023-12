Tiroler Trio greift bei der Schwimm-EM nach den Sternen

2021 gelang Bernhard Reitshammer mit EM-Bronze auf der Kurzbahn der große Coup, nun macht Tirols Schwimm-Ass in Rumänien Jagd auf Medaillen. Erstmals bei der EM Seite an Seite: Lena und Leon Opatril.

Otopeni – Es ist etwas mehr als zwei Jahre her, da schrieb Bernhard Reitshammer in der Schwimmhalle von Kasan (RUS) Geschichte: Der Absamer krallte sich über 100 Meter Lagen bei der 20. Kurzbahn-Europameisterschaft mit Bronze die erste Tiroler EM-Medaille. „Ein Traum ist wahr geworden!“, jubelte Reitshammer damals über seinen größten Erfolg.

Nun ist heute der Tag, an dem die 21. Kurzbahn-EM beginnt. Austragungsort ist das rumänische Otopeni – und mit im Aufgebot mit großen Erwartungen: der 29-jährige Reitshammer, der seit seiner Auswanderung nach Oberösterreich für den ASV Linz schwimmt. Der Staffel-EM-Dritte von 2022 bereitete sich wie viele seiner 14 Teamkollegen beim Schwimm-Meeting in Rotterdam (NED) vor, nun stehen vier Einzelstarts auf dem Programm.

Bernhard gehört zur Weltklasse. Über 100 Meter Brust ist er in Rotterdam gut geschwommen. Aber das Feld ist knapp beieinander, das verzeiht keine Fehler.

„Bernhard gehört zur Weltklasse. Über 100 Meter Brust ist er in Rotterdam gut geschwommen. Aber das Feld ist knapp beieinander, das verzeiht keine Fehler“, sagt OSV-Sportdirektor Walter Bär. Reitshammers letzter Auftritt bei einem Großevent ging daneben: Bei der Langbahn-WM in Fukuoka (JPN) verpasste er bei fünf Antritten das Finale, auch in der hochgelobten Staffel.