Bitte um Geduld: Innsbrucker Straßenbetrieb nach massivem Schneefall im Dauereinsatz

Nach dem Wintereinbruch am Wochenende laufen die Schneeräumungen tirolweit immer noch auf Hochtouren – so auch in Innsbruck. Das städtische Amt für Straßenbetrieb tue alles, um die durch den vielen Schnee aufgekommenen Probleme so rasch wie möglich zu beseitigen, versichert die Stadt. Bis zum Feiertag soll der meiste Schnee abtransportiert sein.