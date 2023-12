Millionen-Beträge für Repräsentation: Kostspielige Teilbetriebe der Signa eingestellt

Und all jene Vermögenswerte, die für die Holding nicht zwingend erforderlich sind, werden laut dem Sanierungsverwalter unverzüglich der Verwertung zugeführt. "Das Handelsgericht hat die beantragte Schließung der Teilbereiche am Montag umgehend bewilligt", sagte Stapf, "Der betreffende Teilbetrieb der Holding hat beträchtliche, laufende Kosten verursacht. Seine Fortführung hätte deshalb zu einer Erhöhung des Ausfalls geführt, den die lnsolvenzgläubiger erleiden", begründete Stapf diesen Schritt.

Der Sparkurs und die rasche Verwertung dürften auch ganz im Sinne der Kreditschützer sein. Allerdings haben diese noch genügend weitere Fragen. Vertreter des Alpenländischen Kreditorenverbandes (AKV) und des Kreditschutzverbandes von 1870 (KSV1870) sprachen sich am Dienstag gegenüber dem Ö1-"Morgenjournal" des ORF für die Einrichtung eines Gläubigerausschusses aus. Er bestünde dann aus drei bis sieben Mitgliedern, würde den Insolvenzverwalter unterstützen und kontrollieren und allgemein für mehr Transparenz sorgen, heißt es in dem Bericht. "Bei einem Gläubigerausschuss können wir dem Insolvenzverwalter die Fragen stellen, die uns jetzt schon unter den Nägeln brennen", sagte Karl-Heinz Götze, Leiter Insolvenz beim KSV1870, zu Ö1.

In einem Gläubigerausschuss könnten all diese Themen adressiert werden. Es könne auch ein Schuldnervertreter dabei sein, der über mehr Informationen verfügt.

Aber nicht nur bei den Passiva, sondern auch bei den Aktiva, also bei den Beteiligungsverhältnissen, gebe es große Diskrepanzen, sagte Cornelia Wesenauer vom Gläubigerschutzverband AKV. In der Bilanz von 2022 seien die Aktiva mit rund 5 Mrd. Euro bewertet, bei Insolvenzeröffnung (mit Status 30. September 2023) seien diese laut Buchwert nur noch mit rund zweieinhalb Mrd. Euro bewertet. Der Aktiva-Liquidationswert – das ist der Wert, der im Falle einer Zwangsverwertung zu erlösen wäre – läge lediglich bei rund 300 Mio. Euro. "Das sind fünf Prozent von dem, was es angeblich neun Monate vorher wert war", so Wesenauer.