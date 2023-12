Jamie Foxx meldet sich mit Auftritt zurück: „Ich habe den Tunnel gesehen“

Los Angeles – Hollywood-Star Jamie Foxx hat bei seinem ersten öffentlichen Auftritt seit seinem medizinischen Notfall im April von einer beängstigenden Zeit berichtet. "Was ich durchgemacht habe, würde ich meinem ärgsten Feind nicht wünschen, denn es ist hart, wenn es fast vorbei ist", sagte der 55-Jährige am Montagabend bei den Celebration of Black Cinema Awards der Critics Choice Association in Los Angeles. "Ich habe den Tunnel gesehen – ich habe nicht das Licht gesehen."