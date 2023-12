Imst – Eine Fußgängerin ist am Dienstagvormittag in Imst von einem Auto erfasst und verletzt worden. Eine 19-Jährige bog mit dem Auto von der Vogelhändlergasse nach rechts in die Gafialgasse ein, wo ihr die 65-jährige Fußgängerin entgegenkam. Die Frau stürzte und zog sich dabei Kopfverletzungen unbestimmten Grades zu. Sie wurde von der Rettung in das Krankenhaus Zams gebracht. (dpa)