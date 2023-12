Nikoloeinzug in Innsbruck: Der Nikolaus ließ die Kinder strahlen

Innsbruck – Begleitet von Hunderten Volks- und Mittelschulkindern hielt der Nikolaus am Dienstagabend in Innsbruck Einzug. Von St. Nikolaus führte der Weg über die Innbrücke und quer durch die Altstadt bis zum Dom zu St. Jakob. Die Militärmusik sorgte ebenso für Wohlklang wie die Musikkapelle Mariahilf und die Musikmittelschule. Beim Umzug, organisiert vom Tiroler Jugendrotkreuz, zogen auch die von Schülerinnen der Modeferrari neu gestalteten Engelskostüme die Blicke auf sich.

