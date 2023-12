Zirlerberg war nach schwerem Unfall knapp zwei Stunden lang gesperrt

Bei dem Unfall am Dienstagabend wurden laut ersten Informationen zwei Personen verletzt.

Zirl – Nach einem schweren Unfall am Zirlerberg musste die B177 am Dienstagabend für rund zwei Stunden in beide Richtungen gesperrt werden. Der Unfall ereignete sich kurz nach 18 Uhr, nach 20 Uhr wurde die Straße laut ÖAMTC-Verkehrsservice wieder für den Verkehr freigegeben.