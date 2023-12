Monumentale ORF-Reihe erzählt Österreichs Geschichte nach

Die Details des monumentalen Projekts wurden am Dienstagabend präsentiert. Man beginnt im Jahr 996 und hat sich die ersturkundliche Erwähnung des Namens Ostarrichi als Ausgangspunkt genommen. So wird der Auftakt der ersten Staffel, die bis ins 18. Jahrhundert führt, am 27. Dezember um 20.15 Uhr in ORF III begangen. Weiter geht es an den beiden Folgetagen sowie am 2. und 3. Jänner - mit jeweils 45-minütigen Doppelfolgen. Neben der linearen Ausstrahlung auf ORF III gibt es auch begleitende Schwerpunkte in Hörfunk und Online. Und bereits ab 8. Dezember ist ein flankierender Podcast über alle gängigen Plattformen abrufbar.