Verein „Quo Vadis“: 155.000 Euro Spendenerlös in zwölf Jahren

Dieser Tage konnte der Verein weitere 9000 Euro an Spendenerlösen an die Hilfsprojekte „Wasser zum Leben“, „Arche Tirol“, Concordia-Sozialprojekte und Afrikahilfe Deo Gratias übergeben. Zwei Drittel kamen über die heurige Pilgerwanderung nach Maria Waldrast und die 2022 gestartete Kulturinitiative „Quo Vadis Fundamentum“ herein. In Zusammenarbeit mit Bernadette Abendstein und Hakon Hirzenberger vom Theaterfestival Steudltenn werden dabei in der Pradler Einsegnungshalle Gedankenschätze prägender Persönlichkeiten „gehoben“, zuletzt von Charlie Chaplin. 3000 Euro erzielte der Verein mit Buchverkäufen, etwa aus der neuen Reihe „Quo Vadis Poeticum“, die heuer mit Tiroler Haikus von Alexander Legniti startete.