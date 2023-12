Autos stießen in Kirchbichl frontal zusammen: 10-jähriger Bub unter den Verletzten

Kirchbichl – Am Dienstagnachmittag gegen 17.30 Uhr lenkte eine 61-jährige Österreicherin ihren Wagen auf der Gasteigstraße von Bad Häring kommend in Richtung Kirchbichl. Zur gleichen Zeit fuhr ein 36-jähriger rumänischer Staatsangehöriger in die entgegensetzte Richtung. Im Fahrzeug des Rumänen befanden sich neben dem Fahrer sein 10-jähriger Sohn sowie eine 18-jährige Bekannte des Mannes. Auf der schneebedeckten Fahrbahn kam es zwischen dem Wagen des Rumänen und der Österreicherin zu einem Frontalzusammenstoß.