Trump will „nur am ersten Tag“ als US-Präsident ein Diktator sein

Washington – Ex-US-Präsident Donald Trump wird nach eigenen Worten im Falle seiner Wiederwahl nicht zum Diktator – außer am ersten Tag seiner Amtszeit. "Nein. Nein. Abgesehen vom ersten Tag", antwortete Trump am Dienstag bei einer Veranstaltung des Fernsehsenders Fox News in Davenport auf die Frage, ob er im Falle eines Wahlsiegs im November zum "Diktator" werde.