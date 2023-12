Ratgeber für Frauen: Keine Macht den Schuldgefühlen

Innsbruck - Täglich grüßt das Schuldgefühl. Der Titel des neuen Buches von Michèle Liussi und Katharina Spangler ist bei vielen berufstätigen Müttern das alltägliche Programm. Wenn Erwerbsarbeit, Hausarbeit, Kinderbetreuung und jede Menge Organisatorisches bewältigt werden müssen, gerät Frau schnell an ihre Belastungsgrenzen. Die Psychologin und Familienbegleiterin Liussi aus Inzing hat mit ihrer Co-Autorin gleich zwei Ratgeber mit zahlreichen Tipps rund um Vereinbarkeit verfasst.

Jause richten, die Besprechung vorbereiten, Einkaufsliste schreiben, das Kind im Kindergarten abliefern, zwischendurch Tränen trocknen und Geschwisterstreit schlichten -so manche Mutter ist um halb 9, wenn sie das Büro betritt, schon erschöpft. Sie hat schon unzählige Aufgaben erledigt und vermutlich noch mehr Dinge unerledigt liegen gelassen.

"Das schlechte Gewissen kommt daher, dass das alte gesellschaftliche Bild - dass die Mutter für alles rund um Haushalt und Kinder zu hundert Prozent allein verantwortlich ist - noch ganz fest in den Köpfen verwurzelt ist", erklärt Liussi im TT-Gespräch. "Viele Frauen haben das bis heute tief verinnerlicht und sind dann massiv überlastet, vor allem wenn sie wieder außer Haus arbeiten."

Die Schuldgefühle werden auch dadurch genährt, dass Frauen einerseits von außen die Erwartungshaltung auferlegt bekommen und andererseits extrem hohe Ansprüche an sich selbst stellen. "Viele Frauen sprechen nicht darüber, dass sie an ihre Grenzen geraten", sagt Liussi.

Dabei sei es immens wichtig, dass berufstätige Mütter die gesamte "Care-Arbeit", also Kinderbetreuung, Haushaltsarbeit und Organisatorisches, auf weitere Schultern aufteilen -auf so viele wie möglich. Auch Mental Load, die ganze Denkarbeit, müsse sichtbar gemacht werden. "Wenn die Oma das Enkelkind zum Schwimmkurs bringt, gehört auch dazu, dass sie die Schwimmtasche packt und Jause richtet", stellt Michèle Liussi klar, "nur dann ist es wirkliche Unterstützung und nicht nur Fahrdienst."

Die Tiroler Autorin empfiehlt unter anderem, eine "Not to do"-Liste anzulegen, mit allen Dingen, die man nicht gerne erledigt. "Alle Aufgaben, die man mit Widerwillen erledigt, sind Zeitund Energiefresser, die man eliminieren sollte", rät Liussi, "und fast immer gibt es jemanden, der das lieber oder besser macht." Hilfreich für die Organisation aller Abläufe sei auch ein Familienboard, auf dem alle wöchentlichen Fixpunkte aller Familienmitglieder festgehalten sind. Auch ein Wochenspeiseplan sei sehr hilfreich, um nicht täglich am späten Nachmittag übers Abendessen nachdenken und Zutaten besorgen zu müssen.