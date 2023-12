Riegler: „Mit 52 Olympia, wie cool wär’ das?“

Innsbruck – Es gibt gute Gründe, warum sich der Interviewtermin einmal um eine Viertelstunde verschieben kann. „Ich musste noch etwas für meine Nachbarin aus der Apotheke besorgen“, sagt Claudia Riegler und erzählt, dass sie seit dem Corona-Lockdown immer wieder einmal Besorgungen für die betagte Dame übernimmt. Dass sie, Riegler, nur schwer zu verstehen ist, liege hingegen am bescheidenen Handyempfang in der Fünf-Parteien-Wohnanlage am Salzburger Stadtrand. „Ich kleb’ eh schon mit dem Kopf an der Balkontüre.“ Ein paar Sekunden und einen WhatsApp-Anruf später ist der Empfang einwandfrei und Österreichs „Grande Dame“ des Snowboardsports hat inzwischen auf dem Wohnzimmersofa Platz genommen. Beste Voraussetzungen, um mit dem Interview zu beginnen ...