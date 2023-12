Festnahme bei Polizei-Großeinsatz in Völs

Völs – Ein umfangreicher Polizeieinsatz sorgt derzeit in Völs für Aufsehen. Zeugen berichten von mehreren Streifen am Joseph-von-Wörndle-Weg, auch Beamte des Landeskriminalamtes samt Tatortteam sind vor Ort. Die Spuren-Spezialisten sind aktuell dabei, ein Gebäude am Joseph-von-Wörndle-Weg zu untersuchen. Wie die Pressestelle der Polizei bereits bestätigt hat, wurde eine Person festgenommen. Die Hintergründe sind noch unklar. (tom)