Bahnstreik in Deutschland angelaufen: ÖBB-Verkehr über deutsches Eck läuft

Berlin – Reisende und Pendler nach und in Deutschland müssen sich am Freitag mit dem mittlerweile vierten Bahn-Warnstreik abfinden. Seit dem späten Donnerstagabend läuft in ganz Deutschland ein Warnstreik Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) bei der Deutschen Bahn und anderen Eisenbahnunternehmen. Mit Betriebsbeginn am Freitag in der Früh sind seine Auswirkungen besonders spürbar. „Im gesamten Fern- und Regionalverkehr kommt es zu massiven Beeinträchtigungen durch den GDL-Streik“, teilte das Unternehmen in der Früh mit. „Der Notfahrplan für den DB-Personenverkehr ist angelaufen.“