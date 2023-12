„Naturparadies darf nicht zerstört werden“: Der Kampf gegen Windräder beginnt

In Assling gibt es Pläne für Tirols ersten Windpark. Eine Initiative will das verhindern.

„Das Naturparadies Compedal darf nicht zerstört werden“, appelliert die Gruppe mit Sprecher Robert Lukasser-Weitlaner an die EWA und an die Öffentlichkeit. Die unberührte Hochalm ist ein beliebtes Erholungsgebiet und Heimat vieler Pflanzen. Durch den Windpark wäre all das unwiederbringlich verloren, betont die Gruppe.