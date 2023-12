EU-Verhandlungen über Regulierung von KI gehen weiter

Der EU-Rat hat Donnerstag früh eine geplante Pressekonferenz über die Regulierung von künstlichen Intelligenzsystemen wie ChatGPT verschoben, da die Gespräche fortgesetzt werden. Die Debatte begann am Mittwochnachmittag. Das EU-Parlament, die EU-Kommission und die EU-Staaten verständigten sich Insidern zufolge in der Nacht grundsätzlich auf den "AI Act". Ausständig sei noch ein Konsens über die Verwendung von KI in der biometrischen Überwachung, so der Insider.