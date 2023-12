Türkischer Präsident Erdogan zu Gesprächen nach Griechenland

Türkeis Präsident Recep Tayyip Erdogan reist am Donnerstag zu Gesprächen mit Griechenlands Premier Kyriakos Mitsotakis nach Athen. Es ist der erste Besuch Erdogans in der griechischen Hauptstadt, seit Mitsotakis 2019 ins Amt gewählt wurde. Die Visite folgt auf eine mehrjährige politische Eiszeit zwischen den beiden benachbarten NATO-Mitgliedern und gilt als Zeichen für eine Entspannungsphase, die bereits nach dem schweren Erdbeben in der Türkei im vergangenen Februar begann.