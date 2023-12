Zwischen Sponsoring und Spenden: SOS-Kinderdorf ist auf finanzielle Zuwendungen angewiesen

Imst – Gleich zu Beginn des Interviews eröffnet SOS-Kinderdorf-Geschäftsführerin Nora Deinhammer mit einer Frage, die sie gleich selbst beantwortet: „Was ist eine Kooperation? Eine Beziehung.“ Und eine Beziehung zwischen zwei Partnern müsse von Vertrauen und Respekt getragen sein, um zu überdauern. Genauso verhalte es sich auch mit dem Sponsoring. Jüngst konnte die Zusammenarbeit zwischen SOS-Kinderdorf und der örtlichen Sparkasse Imst verlängert werden. „Wir schätzen uns glücklich, seit über 65 Jahren diese Verbindung aufrechterhalten zu dürfen“, bestätigt Sparkassen-Direktor Mario Kometer. Längst ist es nicht mehr so, dass sich ein „Spender“ in der heroischen Geberposition sieht und sich der „Geldempfänger“ dankend verneigt. „Früher hatten wir so genannte Hauspatenschaften“, klärt der Leiter des weltweit ersten SOS-Kinderdorfs in Imst, Christian Rudisch, auf.